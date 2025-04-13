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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 13 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 13 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. 13 Nisan Pazar günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listelerine göz atılıyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar seyircilerle buluşacak. İşte, 13 Nisan 2025 TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:27
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        1

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Pazar gününü evde geçirecek olan seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 13 Nisan 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. İşte 13 Nisan 2025 Pazar ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Can Borcu

        14:45 Yalan Dolan

        16:30 Sustalı Ceylan

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kardelenler

        23:00 Kuruluş Osman

        02:00 Sustalı Ceylan

        04:30 Hercai

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 İnci Taneleri

        16:45 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Arka Sokaklar

        02:45 Yargı

        04:30 5N1K

        05:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kızılcık Şerbeti

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Deha

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:30 Bahar

        04:30 Siyah Kalp

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Sahipsizler

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

        16:15 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Sahipsizler

        02:30 Sefirin Kızı

        04:00 Türk Müziği

        05:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Beni Böyle Sev

        08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Lingo Türkiye

        14:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        23:55 3'te 3

        01:10 Gönül Dağı

        03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Kızıl Goncalar

        15:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        16:45 Hudutsuz Sevda

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        23:30 Kızıl Goncalar

        02:30 Şahane Hayatım

        03:30 Son Yaz

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Dizi

        08:00 Oynat Bakalım

        09:00 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:00 İşte Benim Stilim

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Gazete Magazin

        04:00 Gençlik Rüzgarı

        05:00 Dizi

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