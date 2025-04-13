TV yayın akışı 13 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. 13 Nisan Pazar günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listelerine göz atılıyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar seyircilerle buluşacak. İşte, 13 Nisan 2025 TV yayın akışı…
Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Pazar gününü evde geçirecek olan seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 13 Nisan 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. İşte 13 Nisan 2025 Pazar ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
14:45 Yalan Dolan
16:30 Sustalı Ceylan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:00 Kuruluş Osman
02:00 Sustalı Ceylan
04:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:45 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:30 5N1K
05:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:30 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sahipsizler
02:30 Sefirin Kızı
04:00 Türk Müziği
05:00 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
14:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:10 Gönül Dağı
03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
15:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 Kızıl Goncalar
02:30 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:00 İşte Benim Stilim
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
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