        Bugün televizyonda neler var? 14 Ekim Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu; dizi, film, yarışma, program ve maç gibi içeriklerin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, Türkiye-Gürcistan maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, 14 Ekim 2025 TV yayın akışı...

        Giriş: 14.10.2025 - 11:21 Güncelleme: 14.10.2025 - 11:21
        Televizyonda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 14 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Bugün farklı türlerde diziler yayınlanacakken, milli maç canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. İşte 14 Ekim Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        14 EKİM 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aşk ve Gözyaşı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        00:20 Aynadaki Yabancı

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Bir Gece Masalı

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Güller ve Günahlar

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Müslüm

        02:00 Poyraz Karayel

        04:15 Baht Oyunu

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Çarpıntı

        03:00 Baba Ocağı

        05:00 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:05 Adını Sen Koy

        07:15 Taşacak Bu Deniz

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        02:35 Seksenler

        04:10 Lingo Türkiye

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Sahtekarlar

        01:45 Ben Leman

        04:00 İnadına Aşk

        04:45 Kefaret

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        21:45 Bulgaristan - Türkiye

