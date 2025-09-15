Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı

        TV yayın akışı 15 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 15 Eylül 2025 listesi ile kanal kanal ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bugün televizyonda birbirinden iddialı diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam yeni sezon dizilerinden biri daha ekran macerasına başlayacak. Sezon finali yapan bir dizi de 2. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Eylül Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı...

        Giriş: 15.09.2025 - 11:19 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:30
        TV yayın akışı 15 Eylül Pazartesi günü Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TV’de bugün Uzak Şehir dizisi 2. sozon ilk bölümüyle, Cennetin Çocukları dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışması da yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Eylül Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı!

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir (Yeni Sezon)

        00:15 Arka Sokaklar

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Veliaht

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        22:45 Bahar

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Veliaht

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

        22:45 Gözleri Karadeniz

        01:30 Can Borcu

        04:00 Kardeşlerim

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        01:00 Baba Ocağı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 6

        22:30 Şevkat Yerimdar

        23:30 Transfer Dosyası

        01:30 İlk Buluşma

        02:30 Yaz Şarkısı

        04:45 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kara Tahta

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Teşkilat

        17:45 Lingo Türkiye

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        20:00 Cennetin Çocukları (Yeni Dizi)

        04:00 Seksenler

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

