TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Kurban Bayramı'nın ilk gününde televizyon kanallarında farklı programlar ve diziler yayınlanacak. Kanal D'de Turnike programı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1'de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Danimarka" maçı ekrana gelecek. İşte TV yayın akışı rehberi 16 Haziran 2024
TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam TRT1’de Ana haber sonrası maçlar ekrana gelecek. Tv8’de Masterchef yeni bölümüyle yayınlanacak. Peki diğer kanalların tv yayın akışında neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı
BİZİM AİLE
Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır..
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bizim Aile
22:15 Kapıcılar Kralı
23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
01:15 Kapıcılar Kralı
02:30 Sandık Kokusu
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SLOVENYA DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
EURO 2024 C Grubu'nda ilk karşılaşma Slovenya ile Danimarka arasında oynanacak. Slovenya Danimarka maçı 16 Haziran Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
08.40 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09.30 Alişan İle Hayata Gülümse
11.45 Enine Boyuna
13.00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
16.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Hollanda"
18.00 Ana Haber
19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Danimarka"
22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Sırbistan-İngiltere"
00.15 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
02.50 Teşkilat
05.30 Alişan İle Hayata Gülümse
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv’de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Babam / Yerli Sinema
14: 00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema
15: 50 Alan
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Alan
03: 00 İlk Aşk / Yerli Sinema
05: 20 Kalp Yarası
MASTERCHEF
MasterChef yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak.
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 MasterChef Türkiye
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
TURNİKE BU AKŞAM BAŞLIYOR!
Mehmet Ali Erbil’in yaptığı yeni yarışması Turnike ilk bölümü ile bayramın birinci günü ekrana geliyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:45 Çok Akustik
01:15 Ölüm Yarışçıları
02:30 Güneşin Kızları
04:30 5N1K
05:00 Tatlı İntikam
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
Çok Güzel Hareketler 2 özel bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Star TV’de
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Sucu Kamil
16:00 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 İstanbullu Gelin
02:00 Baba Ocağı
04:00 Türk Müziği
05:00 Güzel Köylü