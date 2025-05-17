TV yayın akışı 17 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 17 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bugün Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 17 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
TV yayın akışı 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında Güldür Güldür Show programı ile sevilen diziler Gönül Dağı ve Can Borcu yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında ise heyecan tümüz hızıyla devam edecek. İşte, 17 Mayıs Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Nereden Çıktı Bu Velet
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yusuf & Yusuf
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 Deha
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:30 Gizli Karargah / Yabancı Sinema
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:15 Uzak Şehir
01:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Nalan
14:30 Sahipsizler
16:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Vizontele Tuuba
22:30 Vizontele Tuuba
00:30 Nalan
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.30 Lingo Türkiye
06.40 Beni Böyle Sev
08.55 Yedi Numara
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Mahzuni
12.45 3'te 3
14.05 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Mahzuni
02.55 Teşkilat
05.15 Şehrime Hoş Geldiniz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zaferin Rengi
23:30 Maskeli Beşler Kıbrıs
01:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Tekrar)
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:45 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
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