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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 17 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 17 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bugün Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 17 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:07
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        1

        TV yayın akışı 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında Güldür Güldür Show programı ile sevilen diziler Gönül Dağı ve Can Borcu yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında ise heyecan tümüz hızıyla devam edecek. İşte, 17 Mayıs Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bahar

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Nereden Çıktı Bu Velet

        14:45 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Yusuf & Yusuf

        01:30 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Can Borcu

        13:30 Gizli Karargah / Yabancı Sinema

        15:30 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Bir Gece Masalı

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:00 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

        23:15 Uzak Şehir

        01:45 Yargı

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Sahipsizler

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Nalan

        14:30 Sahipsizler

        16:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Vizontele Tuuba

        22:30 Vizontele Tuuba

        00:30 Nalan

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.30 Lingo Türkiye

        06.40 Beni Böyle Sev

        08.55 Yedi Numara

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.30 Mahzuni

        12.45 3'te 3

        14.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.50 Mahzuni

        02.55 Teşkilat

        05.15 Şehrime Hoş Geldiniz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Memet Özer ile Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        16:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Zaferin Rengi

        23:30 Maskeli Beşler Kıbrıs

        01:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Tekrar)

        04:00 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:45 Survivor Panorama / Canlı

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Gazete Magazin

        04:30 Gençlik Rüzgarı

        05:30 Dizi

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