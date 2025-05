TV yayın akışı 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında Güldür Güldür Show programı ile sevilen diziler Gönül Dağı ve Can Borcu yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında ise heyecan tümüz hızıyla devam edecek. İşte, 17 Mayıs Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi…