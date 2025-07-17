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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 17 Temmuz 2025 Perşembe: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 17 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

        Kanalların 17 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. TV'de bugün birbirinden farklı yapımlar yayınlanacak. Final yapmaya hazırlanan Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:35
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        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanalların 17 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri ile yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkacak. Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecekken birçok yerli film sinemaseverlerle buluşacak. İşte, 17 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Kavak Yelleri

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 – Magazin D Yaz

        14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Şirinler 2

        22:15 - Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

        00:15 - Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

        02:00 - Zalim İstanbul

        04:30 – Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Siyah Kalp

        09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 – Bahar

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 - Güldür Güldür Show

        00:00 - Aşkın Zaferi

        01:30 - Kızılcık Şerbeti

        04:00 - Aşkın Zaferi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Menajerimi Ara

        09:00 – Ada Masalı

        11:00 – Aramızda Kalsın

        13:30 – Kiralık Aşk

        16:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Hababam Sınıfı Güle Güle

        21:45 - Hokkabaz

        00:00 - Hokkabaz

        02:15 - Milyarder

        04:00 - Kiralık Aşk

        05:30 - Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:00 – Balkan Ninnisi

        08:25 – Kod Adı Kırlangıç

        09:45 – Kasaba Doktoru

        13:00 – Seksenler

        14:25 - Teşkilat

        17:45 - Kim Gitsin?

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Gönül Dağı

        23:00 - Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"

        01:45 - Kim Gitsin?

        02:45 - Seksenler

        03:40 - Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – ATV Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        17:00 - Nadide Hayat

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? – 1156. Bölüm

        00:20 – Aile Saadeti

        03:00 – Aldatmak

        05:50 - Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 – Yasak Elma

        12:45 – Sen Çal Kapımı

        15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 – Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Çift Kişilik Oda

        00:15 - İlk Buluşma

        02:15 - İnadına Aşk

        04:00 - Kefaret

        06:00 - Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        10:00 – MasterChef Türkiye

        15:30 – İşte Benim Stilim

        20:00 – MasterChef Türkiye

        00:15 – MasterChef Türkiye

        02:30 – İşte Benim Stilim

        04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 - Tuzak

        17 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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