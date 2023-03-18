TV yayın rehberi 18 Mart Cumartesi günü itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Televizyon izleyicileri bu akşam TV'de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D her gün olduğunu gibi bugün de TV yayın rehberini kendi internet sitelerinde paylaştı. Peki, "Bugün TV'de hangi dizi, filmler ve TV yarışma programları var?" İşte 18 Mart Perşembe TV yayın rehberi...