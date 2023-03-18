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18 Mart Perşembe TV yayın akışı tüm kanallar! Bugün TV'de hangi diziler var?

18 Mart Cumartesi gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bugün TV'de hangi dizi ve filmler var sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği gibi her gün, Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D, TV yayın akışını izleyenlerle paylaşmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla birçok dizi, film ve TV programı izleyenlerle buluşacak. TV yayın akışında bugün, Güldür Güldür Show, Mandıra Filozofu, Son Umut, Gönül Dağı, Survivor 2023 televizyon izleyicisinin karşına çıkacak. İşte 18 Mart Cumartesi TV yayın rehberi...

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  • TV yayın akışı 18 Mart Perşembe tüm kanallar! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    TV yayın rehberi 18 Mart Cumartesi günü itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Televizyon izleyicileri bu akşam TV'de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D her gün olduğunu gibi bugün de TV yayın rehberini kendi internet sitelerinde paylaştı. Peki, "Bugün TV'de hangi dizi, filmler ve TV yarışma programları var?" İşte 18 Mart Perşembe TV yayın rehberi...
  • TV yayın akışı 18 Mart Perşembe tüm kanallar! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Yerli Sinema Tarkan Güçlü Kahraman

     

    10:00 Cumartesi Sürprizi

     

    13:00 Bir Şansım Olsa

     

    14:30 Aile

     

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

     

    20:00 Güldür Güldür Show

     

    23:45 Kızılcık Şerbeti

     

    02:30 Aile

     
  • TV yayın akışı 18 Mart Perşembe tüm kanallar! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Asi

     

    09:45 Magazin D Cumartesi

     

    13:00 Arda’nın Mutfağı

     

    14:00 Yargı

     

    16:15 Veda Mektubu

     

    18:30 Kanal D Ana Haber

     

    20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu İstanbul

     

    22:15 Veda Mektubu

     

    02:45 Kuzey Güney

     
  • TV yayın akışı 18 Mart Perşembe tüm kanallar! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Toprak İle Fidan

     

    08:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

     

    09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

     

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

     

    12:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

     

    14:00 Ömer

     

    15:50 En Güzel Bölüm

     

    16:00 Çöp Adam

     

    18:15 Star Ana Haber

     

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

     

    20:00 Yabancı Sinema Son Umut

     

    22:25 Yabancı Sinema Son Umut

     

    00:15 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

     
  • TV yayın akışı 18 Mart Perşembe tüm kanallar! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

     

    10:00 Yerli Sinema Can Feda

     

    12:00 Çizgi Dizi Akıncı

     

    12:30 Çizgi Dizi Akıncı

     

    13:00 Ateş Kuşları

     

    16:00 Aldatmak

     

    19:00 ATV Ana Haber

     

    20:00 Kardeşlerim

     

    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

     
  • TV yayın akışı 18 Mart Perşembe tüm kanallar! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09:45 Hayallerinin Peşinde

     

    13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

     

    16:15 Yerli Sinema İhtiyar Kurtlar

     

    19:00 Ana Haber

     

    20:00 Gönül Dağı

     

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

     

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

     
  • TV yayın akışı 18 Mart Perşembe tüm kanallar! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

     

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

     

    11:15 Ekonomi Arası

     

    11:20 Kamera Arkası

     

    12:00 Yabancı Sinema Iron Man

     

    14:30 Adım Farah

     

    16:45 EGO

     

    19:00 Fox Ana Haber

     

    20:00 Dokuz Oğuz

     

    23:30 EGO

     
  • TV yayın akışı 18 Mart Perşembe tüm kanallar! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 Süper Bir Takım

     

    07:45 Türkiye’nin Doktorları

     

    09:00 Kırmızı Oda

     

    10:00 Gazete Magazin

     

    12:30 Survivor Panorama

     

    15:15 Survivor 2023

     

    20:00 Survivor 2023

     

    00:15 Survivor Ekstra

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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