Tv yayın akışı: 18 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
18 Şubat Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte televizyonda yayınlanacak olan yapımlar
Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bugün televizyon ekranlarında birbiriden iddialı diziler yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 18 Şubat 2025 tv yayın akışı listesi
18 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da televizyon kanallarının yayın akışları aşağıdaki gibidir:
ATV:
08:00: Kahvaltı Haberleri
10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00: Gün Ortası
14:00: Can Borcu
16:00: Esra Erol'da
19:00: ATV Ana Haber
20:00: Bir Gece Masalı
Kanal D:
09:00: Neler Oluyor Hayatta
11:15: Yaprak Dökümü
13:00: Gelinim Mutfakta
16:00: Arka Sokaklar
19:00: Kanal D Ana Haber
20:00: Şirinler 2
22:15: Şeytan Marka Giyer
Show TV:
08:00: Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00: Bahar
12:30: Gelin Evi
15:00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45: Show Ana Haber
20:00: Bahar
Star TV:
07:00: Güne Başlarken
09:45: Sana Değer
13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:20: Kiralık Aşk
19:00: Star Haber
20:00: Kral Kaybederse
NOW TV (FOX TV):
08:00: İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30: Şakir Paşa Ailesi
13:30: En Hamarat Benim
16:30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00: Şakir Paşa Ailesi
TRT 1:
07:00: Benim Güzel Ailem
10:30: Alişan ile Hayata Gülümse
13:15: Seksenler
14:20: Dizi
17:45: Lingo Türkiye
19:00: Ana Haber
19:55: İddiaların Aksine