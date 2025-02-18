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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 18 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı: 18 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        18 Şubat Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte televizyonda yayınlanacak olan yapımlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:43
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        18 Şubat bugün TV'de neler var?
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        Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bugün televizyon ekranlarında birbiriden iddialı diziler yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 18 Şubat 2025 tv yayın akışı listesi

        18 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da televizyon kanallarının yayın akışları aşağıdaki gibidir:

        ATV:

        08:00: Kahvaltı Haberleri

        10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00: Gün Ortası

        14:00: Can Borcu

        16:00: Esra Erol'da

        19:00: ATV Ana Haber

        20:00: Bir Gece Masalı

        Kanal D:

        09:00: Neler Oluyor Hayatta

        11:15: Yaprak Dökümü

        13:00: Gelinim Mutfakta

        16:00: Arka Sokaklar

        19:00: Kanal D Ana Haber

        20:00: Şirinler 2

        22:15: Şeytan Marka Giyer

        Show TV:

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        08:00: Ebru - Murat ile Bu Sabah

        10:00: Bahar

        12:30: Gelin Evi

        15:00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45: Show Ana Haber

        20:00: Bahar

        Star TV:

        07:00: Güne Başlarken

        09:45: Sana Değer

        13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:20: Kiralık Aşk

        19:00: Star Haber

        20:00: Kral Kaybederse

        NOW TV (FOX TV):

        08:00: İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30: Şakir Paşa Ailesi

        13:30: En Hamarat Benim

        16:30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00: Şakir Paşa Ailesi

        TRT 1:

        07:00: Benim Güzel Ailem

        10:30: Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15: Seksenler

        14:20: Dizi

        17:45: Lingo Türkiye

        19:00: Ana Haber

        19:55: İddiaların Aksine

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