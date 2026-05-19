Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 19 Mayıs 2026 Salı TV yayın akışı listesi
19 Mayıs 2026 Salı akşamı televizyon ekranları, farklı türlerde zengin bir yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından eğlence içeriklerine kadar birçok seçenek bu akşam ekranlarda yer alacak. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşurken, NOW kanalında yayınlanan Kıskanmak dizisi final bölümüyle ekranlara veda edecek. "Bu akşam TV'de ne var?" sorusunun yanıtını merak edenler için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 19 Mayıs 2026 tarihli güncel yayın akışı detayları haberimizde…
KANALLARIN 19 MAYIS 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Son Bir Tatil
21:45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
00:30 Gece Hattı
01:30 Son Bir Tatil
03:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 İskoçya'nın Son Kralı
01:30 Gelinim Mutfakta
03:45 Siyah Beyaz Aşk
TRT 1
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Beni Böyle Sev
09:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:45 Seksenler
14:30 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:50 Bandırma Füze Kulübü | Türk Sineması
02:10 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919"
02:40 Seksenler
03:25 Benim Adım Melek
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:15 Sevdiğim Sensin
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Baba Ocağı
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Ateş Kuşları
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak (Final)
00:00 Yeraltı
02:45 Kefaret
04:15 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
05:30 Tuzak
