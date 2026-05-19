        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı

        19 Mayıs 2026 Salı akşamı televizyon ekranları, farklı türlerde zengin bir yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından eğlence içeriklerine kadar birçok seçenek bu akşam ekranlarda yer alacak. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşurken, NOW kanalında yayınlanan Kıskanmak dizisi final bölümüyle ekranlara veda edecek. "Bu akşam TV'de ne var?" sorusunun yanıtını merak edenler için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 19 Mayıs 2026 tarihli güncel yayın akışı detayları haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:24 Güncelleme:
        1

        19 Mayıs 2026 Salı günü televizyon ekranlarında izleyicileri farklı türlerde birçok yapım bekliyor. Akşam saatlerinde diziler, yarışmalar, sinema filmleri ve haber programlarıyla dolu geniş bir yayın akışı sunuluyor. Bu akşam NOW kanalında yayınlanan Kıskanmak dizisi final bölümüyle izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor. Öte yandan Show TV’de Son Bir Tatil filmi ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşacak. İşte “19 Mayıs akşamı hangi kanalda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı detayları haberimizde…

        2

        KANALLARIN 19 MAYIS 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Son Bir Tatil

        21:45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

        00:30 Gece Hattı

        01:30 Son Bir Tatil

        03:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 İskoçya'nın Son Kralı

        01:30 Gelinim Mutfakta

        03:45 Siyah Beyaz Aşk

        4

        TRT 1

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 Beni Böyle Sev

        09:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:45 Seksenler

        14:30 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        23:50 Bandırma Füze Kulübü | Türk Sineması

        02:10 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919"

        02:40 Seksenler

        03:25 Benim Adım Melek

        5

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Şaban Oğlu Şaban

        22:15 Sevdiğim Sensin

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Baba Ocağı

        6

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Ateş Kuşları

        05:30 Bir Küçük Gün Işığı

        7

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak (Final)

        00:00 Yeraltı

        02:45 Kefaret

        04:15 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        05:30 Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
