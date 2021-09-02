Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Kelebekler 'Türk Filmi'

02.30 Kelebekler 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

00.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

02.30 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Organize İşler 'Türk Filmi'

22.15 Organize İşler 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Star Market (Tekrar)

04.40 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli: 8 'Yabancı Sinema'

22.45 Ver Kaç 'Türk Filmi'

00.45 Pardon 'Türk Filmi'

02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Baş Belası 'Dizi'

00.20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

02.35 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.25 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

15.55 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kral Arthur Kılıç Efsanesi 'Yabancı Film'

22.40 Dangal 'Yabancı Film'

01.55 Kral Arthur Kılıç Efsanesi 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.50 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021