Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Kelebekler 'Türk Filmi'
02.30 Kelebekler 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
00.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
02.30 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Organize İşler 'Türk Filmi'
22.15 Organize İşler 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Star Market (Tekrar)
04.40 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli: 8 'Yabancı Sinema'
22.45 Ver Kaç 'Türk Filmi'
00.45 Pardon 'Türk Filmi'
02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Baş Belası 'Dizi'
00.20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
02.35 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.25 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
15.55 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kral Arthur Kılıç Efsanesi 'Yabancı Film'
22.40 Dangal 'Yabancı Film'
01.55 Kral Arthur Kılıç Efsanesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.50 3'te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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