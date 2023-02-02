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Bugün TV'de ne var? 2 Şubat 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. TV yayın akışı ve rehberine göre bu akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak gibi yapımlar ekranlara gelecek. İşte 2 Şubat 2023 Perşembe bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

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  • TV yayın akışı 2 Şubat 2023 Perşembe: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın rehberi

    Televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler sorgulanıyor. Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışında yer alan yapımları haberimizde derledik. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte 2 Şubat 2023 TV yayın akışı...
  • TV yayın akışı 2 Şubat 2023 Perşembe: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın rehberi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Güzel Günler

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    00:15 Kızılcık Şerbeti

    02:45 Güzel Günler
  • TV yayın akışı 2 Şubat 2023 Perşembe: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın rehberi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Hayat Şarkısı

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    23:45 Yargı

    02:30 Gelinim Mutfakta

    05:00 Kavak Yelleri
  • TV yayın akışı 2 Şubat 2023 Perşembe: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın rehberi

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Aldatmak

    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

    01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

    04:00 Mutfak Bahane
  • TV yayın akışı 2 Şubat 2023 Perşembe: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın rehberi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Deliha Tekrar/Sinema

    22:15 Deliha Tekrar/Sinema

    00:30 Çöp Adam 

    02:30 Toprak İle Fidan

    03:30 Baba Ocağı

    05:00 Söz
  • TV yayın akışı 2 Şubat 2023 Perşembe: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın rehberi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Çalar Saat

    10:35 Ekonomi Arası

    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12:45 En Hamarat Benim

    17:00 Yalnız Kalpler

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Dokuz Oğuz

    22:45 Taçsız Prenses

    01:30 Yalnız Kalpler

    02:45 En Hamarat Benim

    05:00 İnadına Aşk

    06:15 Yalnız Kalpler
  • TV yayın akışı 2 Şubat 2023 Perşembe: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın rehberi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

    05:25 Hangimiz Sevmedik

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Yerli Sinema Kuklalı Köşk 2: Orman Kaşifi

    14:50 Adını Sen Koy

    16:05 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Al Sancak

    01:45 Yürek Çıkmazı

    04:05 Seksenler
  • TV yayın akışı 2 Şubat 2023 Perşembe: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın rehberi

    TV8 YAYIN AKIŞI 

    06:00 Canım Annem

    07:15 8’de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor 2023

    12:45 Canım Annem

    13:45 Survivor 2023

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor 2023

    22:15 Tuzak

    00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

    02:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    04:45 Doya Doya Moda

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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