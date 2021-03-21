Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14.30 Züğürt Ağa

16.30 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

02.00 Yasak Elma

04.15 Babam Sınıfta Kaldı

05.45 Şevkat Yerimdar

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Iron Man 3

16.30 Sadakatsiz

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Hekimoğlu

02.15 Ruhlar Evi

03.45 5N1K

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Tülin Şahin İle Moda

13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

15.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

04.00 Türk Müziği

05.00 Geniş Aile

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Hercai 'Dizi'

15.50 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi'

00.20 Bölük

02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Yerli Belgesel

13.40 Yerli Dizi

17.30 Yabancı Sinema "shrek"

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

00.15 Yerli Dizi

02.55 Diriliş "ertuğrul"

TV8 YAYIN AKIŞI

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

11:00 Survivor Panorama

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

12:30 Kırmızı Oda

15:45 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler