23 Mayıs Cuma TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
23 Mayıs 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Mayıs Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, gündüz ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. Kanal kanal 23 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:40 Adalet
01:20 Can Borcu
04:00 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:30 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:30 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın
22:15 Patron Mutlu Son İstiyor
00:30 Hükümet Kadın
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Zamanlar İstanbul
00:15 Gazze'yi Görüyoru
00:45 Teşkilat
03:30 Seksenler
04:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
23:45 Orta Sayfa
01:30 Çift Kişilik Oda
03:45 Elkızı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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