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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 MAYIS 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        23 Mayıs Cuma TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        23 Mayıs 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Mayıs Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:26
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        1

        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, gündüz ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. Kanal kanal 23 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Atv Ana Haber

        20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

        22:40 Adalet

        01:20 Can Borcu

        04:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Eşref Rüya

        02:30 Yargı

        04:30 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Bahar

        02:30 Siyah Kalp

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Hükümet Kadın

        22:15 Patron Mutlu Son İstiyor

        00:30 Hükümet Kadın

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Bir Zamanlar İstanbul

        00:15 Gazze'yi Görüyoru

        00:45 Teşkilat

        03:30 Seksenler

        04:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:45 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Çift Kişilik Oda

        23:45 Orta Sayfa

        01:30 Çift Kişilik Oda

        03:45 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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