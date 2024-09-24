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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 EYLÜL 2024: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Eylül Salı: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı

        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 24 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam iki dizi yeni sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:42
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        1

        Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 24 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. İki dizi 2. sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Bücür

        22:00 Bücür

        00:00 Yalı Çapkını

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Aşklar Diyarı

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Ayazın Sonu Güneş

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güzel Aşklar Diyarı

        22:45 Arka Sokaklar

        02:00 Güzel Aşklar Diyarı

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

        11:00 Gazete Magazin / Canlı

        13:30 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        23:50 Kör Nokta

        02:50 Karadut

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:45 Şehirden Uzakta

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:40 Gönül Dağı

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:50 Gönül Dağı

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        22:45 Kirli Sepeti

        01:30 Kötü Kan

        8

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Sandık Kokusu

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