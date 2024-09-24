Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 24 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. İki dizi 2. sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...