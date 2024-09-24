TV yayın akışı 24 Eylül Salı: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı
Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 24 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam iki dizi yeni sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 24 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. İki dizi 2. sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Bücür
22:00 Bücür
00:00 Yalı Çapkını
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Aşklar Diyarı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Arka Sokaklar
02:00 Güzel Aşklar Diyarı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 Gazete Magazin / Canlı
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:50 Kör Nokta
02:50 Karadut
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 Gönül Dağı
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
22:45 Kirli Sepeti
01:30 Kötü Kan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu