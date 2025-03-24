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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 24 Mart 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Mart 2025: Bugün TV'de neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        24 Mart 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Mart Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:39
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        1

        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 24 Mart 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Mart 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Deha

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)

        00:15 Bahar

        02:30 Deha

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

        17:00 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

        22:00 Sahipsizler

        00:30 Kral Kaybederse

        02:30 Sefirin Kızı

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Eşref Rüya

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:15 Gelinim Mutfakta

        16:00 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        02:30 Çatı Katı Aşk

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        5

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

        13:15 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:45 atv Ana Haber

        20:00 Venom: Zehirli Öfke 2 / Yabancı Sinema

        21:50 İnsanlık Bürosu TV'de ilk / Yabancı Sinema

        23:45 Bir Gece Masalı

        03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

        06.25 Avrupalı Müslümanlar

        06.50 Vuslat

        10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        14.30 Vefa Sultan

        16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        18.00 Ramazan Sevinci

        19.40 Ana Haber

        20.05 İddiaların Aksine

        20.10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        00.15 Vefa Sultan

        01.25 Gönül Dağı

        02.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        03.50 Sahur Bereketi

        8

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Kızıl Goncalar

        00.00 Hudutsuz Sevda

        02.30 Şahane Hayatım

        04.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

        9

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