Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bugün TV'de hangi diziler var? 24 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV yayın akışı

24 Mayıs Salı günü TV'de hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Bugün de her gün olduğu gibi dizi, program ve haber bültenleri yeni bölümleri ile ekrana gelecek. Bu akşam; Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Dangal, Masumlar Apartmanı (Final) ve Evlilik Hakkında Her Şey yapımları seyirci ile buluşacak. İşte, 24 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı...

ABONE OL
  • 01
    TV yayın akışı 24 Mayıs: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    Günün TV yayın akışı belli oldu. 24 Mayıs Salı TV'de hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. İşte, 24 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...
  • 02
    TV yayın akışı 24 Mayıs: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Baba

    00:15 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)

    02:00 Şef Kapımda

    03:15 Oğlum
  • 03
    TV yayın akışı 24 Mayıs: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş

    00:15 Camdaki Kız

    02:45 Gelinim Mutfakta

    04:45 Yabancı Damat
  • 04
    TV yayın akışı 24 Mayıs: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    04:15 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    05:30 Oynat Bakalım
  • 05
    TV yayın akışı 24 Mayıs: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya İle Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    00:00 Yasak Elma

    02:45 İnadına Aşk

    04:30 Her Yerde Sen

    06:00 Aşk Yeniden
  • 06
    TV yayın akışı 24 Mayıs: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Destan

    00:20 Yalnız Kurt

    04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 07
    TV yayın akışı 24 Mayıs: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Dangal (Yabancı Sinema)

    23:00 Dangal (Yabancı Sinema)

    02:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 08
    TV yayın akışı 24 Mayıs: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:40 Türkiye’nin Mutfağı

    15:10 Kasaba Doktoru

    16:40 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Masumlar Apartmanı (Final)

    00:10 Poppie Nongena’nın Uzun Yolculuğu

    02:10 Masumlar Apartmanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.