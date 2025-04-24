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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 24 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 24 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 09:15 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:19
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        1

        Bugün televizyonda neler var sorusu gündemdeki yerini aldı. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar izkeyiciler tarafından merak konusu oldu. Bugün kanallarda hangi yapımların yayınlanacağı 24 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Nisan Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Bu Sabah

        10:00 – Siyah Kalp

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Siyah Kalp

        00:15 – Kızılcık Şerbeti

        02:30 – Bahar

        04:45 – Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol’da

        19:00 – atv Ana Haber

        19:45 – Kupa Günlüğü

        20:30 – Trabzonspor - Göztepe A.Ş

        22:45 – Sustalı Ceylan

        01:45 – Can Borcu

        04:45 – Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Kavak Yelleri

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        13:30 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – İnci Taneleri

        00:15 – Eşref Rüya

        02:45 – Yargı

        04:30 – Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Güne Başlarken

        09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 – Kiralık Aşk

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        01:30 – Son Hıçkırık

        03:00 – Sefirin Kızı

        05:00 – Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 – Vuslat

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:35 – Teşkilat

        17:40 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Düşler Bahçesi

        22:40 – Bir Zamanlar İstanbul

        01:30 – Teşkilat

        03:50 – Seksenler

        04:50 – Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Karagül

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Hudutsuz Sevda

        00:15 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        03:15 – Şahane Hayatım

        04:00 – Her Yerde Sen

        06:00 – Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 – Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 – Gel Konuşalım

        10:55 – Survivor Panorama

        12:30 – İşte Benim Stilim

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler

        00:15 – Survivor Ekstra

        01:30 – İşte Benim Stilim

        04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        23 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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