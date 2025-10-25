Bugün televizyonda hangi diziler var? 25 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 25 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? İşte 25 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, yarışma, program ve maç gibi içeriklerin yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. İşte, 25 Ekim 2025 TV yayın akışı ile bugün yayınlanacak diziler ve programlar...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 İstasyon
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Veliaht
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Sümele'nin Şifresi 3: Cünyor Temel
15:30 Gözleri Karadeniz
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
00:20 Gözleri Karadeniz
03:30 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kara Murat Denizler Hakimi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Çarpıntı
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:15 Aykut Enişte 2
00:45 Çarpıntı
03:30 Yüksek Sosyete
05:00 Hanım Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Yedi Numara
06:05 Benim Güzel Ailem
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Taşacak Bu Deniz
14:35 Cennetin Çocukları
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Taşacak Bu Deniz
04:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ben Leman
13:45 Halef: Köklerin Çağrısı
17:00 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
00:00 Sahtekarlar
02:45 Ben Onun Annesiyim
04:45 İnadına Aşk
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
25 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ