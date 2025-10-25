Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 25 EKİM 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda hangi diziler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda hangi diziler var? 25 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 25 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? İşte 25 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 25.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:49
        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, yarışma, program ve maç gibi içeriklerin yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. İşte, 25 Ekim 2025 TV yayın akışı ile bugün yayınlanacak diziler ve programlar...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:00 İstasyon

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

        02:30 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Aynadaki Yabancı

        13:00 Sümele'nin Şifresi 3: Cünyor Temel

        15:30 Gözleri Karadeniz

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Aynadaki Yabancı

        00:20 Gözleri Karadeniz

        03:30 Kardeşlerim

        05:30 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kara Murat Denizler Hakimi

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:15 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Eşref Rüya

        02:00 Poyraz Karayel

        03:45 Müzik Arası

        04:45 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Çarpıntı

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Aykut Enişte 2

        22:15 Aykut Enişte 2

        00:45 Çarpıntı

        03:30 Yüksek Sosyete

        05:00 Hanım Köylü

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Yedi Numara

        06:05 Benim Güzel Ailem

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:00 Taşacak Bu Deniz

        14:35 Cennetin Çocukları

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Taşacak Bu Deniz

        04:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ben Leman

        13:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        17:00 Kıskanmak

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ben Leman

        00:00 Sahtekarlar

        02:45 Ben Onun Annesiyim

        04:45 İnadına Aşk

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 MasterChef Türkiye

        16:00 İtiraf Et

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 İtiraf Et

        02:30 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        25 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
