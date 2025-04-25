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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 25 NİSAN 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 25 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        25 Nisan 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Sustalı Ceylan gibi diziler ekrana gelecekken yerli filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 08:35 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:35
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        1

        İzleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 25 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği belli oldu. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Bu Sabah

        10:00 – Kızılcık Şerbeti

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Kızılcık Şerbeti

        00:15 – Bahar

        02:30 – Deha

        04:45 – Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Güne Başlarken

        09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 – Kiralık Aşk

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Erkek Güzeli Sefil Bilo

        22:00 – Sahipsizler

        01:15 – Nalan

        03:00 – Sefirin Kızı

        05:00 – Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Kavak Yelleri

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        13:30 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Arka Sokaklar

        00:15 – Uzak Şehir

        02:45 – Yargı

        04:45 – Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Kahvaltı Haberleri

        08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol’da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Sustalı Ceylan

        23:30 – Can Borcu

        02:10 – Bir Gece Masalı

        05:00 – Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:40 – Vuslat

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:40 – Teşkilat

        17:40 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Bir Zamanlar İstanbul

        00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:55 – Teşkilat

        05:10 – Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Hudutsuz Sevda

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Karagül

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Üçlü Pürüz

        22:00 – Maskeli Beşler İntikam Peşinde

        23:45 – Orta Sayfa

        01:30 – Şahane Hayatım

        04:00 – Her Yerde Sen

        06:00 – Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 – Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 – Gel Konuşalım

        10:55 – Survivor Panorama

        12:30 – İşte Benim Stilim

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler

        00:15 – Survivor Ekstra

        01:30 – İşte Benim Stilim

        04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        24 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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