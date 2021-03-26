Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Mart Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Dünya Avucunuzda

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:20 Ezgi Sertel

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda