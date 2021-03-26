Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Mart Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 Dünya Avucunuzda
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:20 Ezgi Sertel
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
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