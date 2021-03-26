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TV Yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma günü programları için araştırılıyor. Bu akşam Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht, Ramo, Seni Çok Bekledim, Son Yaz ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 26 Mart Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Mart Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Dünya Avucunuzda
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:20 Ezgi Sertel
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda

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