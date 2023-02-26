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TV yayın akışı 26 Şubat Pazar 2023! Bugün hangi diziler var?

Haftanın son gününü evinde geçirmeyi planlayan vatandaşlarımız, gün itibariyle televizyon ekranlarında hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu ile ilgili aramalar yapıyor. Teşkilat, Yargı ve Ego gibi dizilerin ekranlara geleceği günde Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...

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  • TV yayın akışı 26 Şubat Pazar 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    11:40 Enine Boyuna

    13:00 Hayallerinin Peşinde

    13:40 Barabros Hayreddin: Sultanın Fermanı

    16:10 Al Sancak

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat

    00:10 Yürek Çıkmazı
  • TV yayın akışı 26 Şubat Pazar 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12:45 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Bizim Aile (Yerli Sinema)

    21:45 Güzel Günler

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • TV yayın akışı 26 Şubat Pazar 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI

    12:15 Bir Küçük Gün Işığı

    14:30 Aldatmak

    16:45 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Ateş Kuşları

    22:30 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:00 Aldatmak
  • TV yayın akışı 26 Şubat Pazar 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

    13:05 Ego

    15:00 Yasak Elma

    17:00 Dokuz Oğuz

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Ego

    01:15 Yasak Elma
  • TV yayın akışı 26 Şubat Pazar 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    11:45 Hayat Şarkısı

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    13:45 Arka Sokaklar

    16:00 O Kız

    19:00 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yargı

    23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi (Yabancı Sinema)
  • TV yayın akışı 26 Şubat Pazar 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    11:30 Ömer

    13:45 Gecenin Ucunda

    16:00 Çöp Adam

    18:15 Star Haber

    20:00 Yalı Çapkını

    22:45 Ömer

    01:00 Çöp Adam
  • TV yayın akışı 26 Şubat Pazar 2023! Bugün hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    14:00 Kırmızı Oda

    18:00 Alanya-Galatasaray Hazırlık Maçı

    20:00 Survivor 2023

    00:15 Dizi

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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