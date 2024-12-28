Tv yayın akışı 28 Aralık 2024: Bugün TV’de neler var, hangi filmler var?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar belli oldu. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 28 Aralık Cumartesi TV yayın akışı listeleri paylaşıldı.
Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Kanal D, ATV, TRT 1, Now, Star TV, Show TV yayın akışı...
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KANAL D
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Müzik Arası
05:00 Taş Kağıt Makas
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.15 Beni Böyle Sev
07.10 Yedi Numara
08.00 Yeditepe İstanbul
08.55 Yaşam Başka Yerde
09.15 Yabancı Sinema "Düşler Bahçesi"
11.40 Kod Adı Kırlangıç
14.40 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Can Borcu
13:40 Uluslararası / Yabancı Sinema
16:00 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:20 Can Borcu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
STAR TV
12:00 Sahipsizler
14:30 Sen Ağlama İstanbul
16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:00 Kelebeğin Rüyası