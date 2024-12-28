Tv yayın akışı 28 Aralık 2024: Bugün TV’de neler var, hangi filmler var?

Tv yayın akışı 28 Aralık 2024: Bugün TV’de neler var, hangi filmler var?

Tv yayın akışı 28 Aralık 2024: Bugün TV’de neler var, hangi filmler var? Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar belli oldu. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 28 Aralık Cumartesi TV yayın akışı listeleri paylaşıldı.

Habertürk Giriş: 28.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:48 facebook

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