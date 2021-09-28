Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
03.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi'
22.15 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
01.00 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Tehlikeyle Flört 'Yabancı Film'
05.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.15 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Baba Parası 'Türk Filmi'
22.15 Ocean's 'Yabancı Film'
02.35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane(Tekrar)
04.50 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.35 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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