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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 TEMMUZ 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        29 Temmuz 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu sebeple kanalların 29 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol edilmeye başlandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden farklı türde filmler ve programlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29Temmuz Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:04
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        1

        29 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam farklı zevklere hitap eden programlar, filmler ve yarışmalar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Temmuz Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Siyah Kalp

        09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 – Bahar

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        23:45 - Aşk Tutulması

        01:30 - Kızılcık Şerbeti

        03:45 - Aşk Tutulması

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Menajerimi Ara

        09:00 – Ada Masalı

        11:00 – Aramızda Kalsın

        13:30 – Kiralık Aşk

        16:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Gülen Gözler

        21:45 - Berlin Kaplanı

        00:00 - Berlin Kaplanı

        02:15 - Aramızda Kalsın

        04:00 - Kiralık Aşk

        05:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 – Yaprak Dökümü

        12:00 – Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 – Uzak Şehir

        16:00 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Gol Kralı

        21:45 - Gol Kralı

        23:30 - Kuralsız Sokaklar

        01:15 - Dune Gezegeni

        02:45 - Zalim İstanbul

        04:45 - Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        17:00 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Güven Bana

        23:20 – Aile Saadeti

        02:20 - Bir Gece Masalı

        05:10 - Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 – İstiklal Marşı

        06:00 – Ege'nin Hamsisi

        08:45 – Kod Adı Kırlangıç

        10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 - Seksenler

        14:15 - Teşkilat

        17:45 - Kim Gitsin?

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Yabancı Sinema "Özel Ekip 2"

        22:00 - Gönül Dağı

        01:10 - Leyla ile Mecnun

        03:55 - Seksenler

        05:00 - Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 – Yasak Elma

        12:45 – Sen Çal Kapımı

        15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 – Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Yetenek Sizsiniz

        00:15 – İlk Buluşma

        02:15 - İnadına Aşk

        04:00 – Kefaret

        06:00 – Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 – Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:30 - Gazete Magazin Yaz

        13:00 - Yaparsın Bilirim

        16:00 – MasterChef Türkiye

        20:00 – MasterChef Türkiye

        00:15 – Yaparsın Bilirim

        03:30 - Gazete Magazin Yaz

        29 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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