Dizi ve film takipçileri bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı merak ediyor. 30 Eylül Cuma günü birbirinden farklı program ve diziler izleyiciyle buluşacak. İşte 30 Eylül Cuma günü Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8'nin yayın akışı...