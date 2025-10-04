Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 4 Ekim 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bugün ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Cumartesi günü birbirinden farklı türde dizi ve film yayınlanacak. Gelin Takımı, Gönül Dağı, Aynadaki Yabancı, Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. Peki, 4 ekim bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Giriş: 04.10.2025 - 13:01 Güncelleme: 04.10.2025 - 13:01
        1

        Televizyon ekranlarında yayınlanan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV yayın akışı programlarını merak ediyor. İşte kanalların 4 Ekim tv yayın akışı listesi

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Aile

        08:00 - Cımbız Ali

        10:00 – Cumartesi Sürprizi

        13:00 - Bahar

        15:30 - Veliaht

        18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 - Kızılcık Şerbeti

        02:45 – Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:18 – İstiklal Marşı

        05:20 - Yedi Numara

        06:00 - Benim Güzel Ailem

        08:45 - Kod Adı Kırlangıç

        10:30 - Hayallerinin Peşinde

        11:30 - Cennetin Çocukları

        14:30 - Teşkilat

        17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 – Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Gönül Dağı

        00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:00 - Aramızda Kalsın

        11:00 - Kral Kaybederse

        14:000 - Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 - Çarpıntı

        19:00 – Star Haber (canlı)

        20:00 – Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

        23:00 - Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

        02:00 - Baba Ocağı

        04:30 - Dürüye'nin Güğümleri

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Yabancı Damat

        08:30 - Konuştukça

        09:45 - Magazin D Cumartesi

        13:00 - Arka Sokaklar

        15:45 - Uzak Şehir

        18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Gelin Takımı

        22:30 - Gelin Takımı

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 - Bir Gece Masalı

        07:30 - atv'de Hafta Sonu

        10:00 – Gözleri Karadeniz

        13:00 – Aşk ve Gözyaşı

        16:00 – Gözleri Karadeniz

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Aynadaki Yabancı

        22:30 - Aynadaki Yabancı

        01:30 - Aynadaki Yabancı

        04:20 – Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 - Kıskanmak

        13:45 - Yasak Elma

        15:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Ben Leman

        04:00 - İnadına Aşk

        05:00 - Şahane Hayatım

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 - Tuzak

        08:00 – Oynat Bakalım

        08:45 - Gençlik Rüzgarı

        10:00 - Gazete Magazin

        14:15 - MasterChef Türkiye

        16:00 - İtiraf Et

        20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 – İtiraf Et

        02:30 - Gazete Magazin

        05:15 - Gençlik Rüzgarı

        4 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

