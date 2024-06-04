TV yayın akışı: 4 Haziran Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Salı günü birbirinden farklı dizi, film ve programlar yayında olacak. Show TV'de Bahar yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D'de Thor ve Ölmek İçin Bir Gün adlı iki sinema filmi yayınlanacak. Peki, 4 Haziran bugün TV'de neler var? İşte ATV, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışları...
TV yayın akışı listesi belli oldu. Ekranların en çok sevilen dizisi Bahar yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. İşte tv rehberi ile bu akşam ekrana gelecek yapımlar
BAHAR
Bahar bu akşam yeni bölümüyle yayınalanacak. Bahar'ın 15. Bölümünde neler olacak?
Herkes Umay ve Parla’nın haberini almasıyla hastaneye gelir. Rengin ve Bahar hastanede gerilir, Timur ne yapacağını bilemez.
Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz! Nevra son bir kez Bahar ve Timur’u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkındaki gerçeği öğrenir! Ayhan, Bahar’a, Aziz Yavuzoğlu’nun tüm mirasını ona bıraktığını açıklar. Evren, Bahar’ın tahlil sonuçları hakkında endişelidir. Dora, beklenmedik birinin tarafına geçer! Uzun süre sonra mutlu bir sofraya oturan Bahar ve ailesinin hayatı tekrar alt-üst olacaktır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA
Irak'ın Musul kentinde Çin tarafından işletilen bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında, petrol işçilerini çıkarmak için Çinli bir özel güvenlik müteahhidi çağrılır. Ancak, saldırganların asıl planının petrolden bir servet çalmak olduğunu öğrenir ve onları durdurmak için eski bir Amerikan denizcisiyle iş birliği yapar.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Çarpışma
22:20 Yabancı Sinema Siyah Giyen Adamlar
00:30 Kuruluş Osman
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA
Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
22:15 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
00:30 İstanbullu Gelin
THOR
Yalnız bir adamın destansı yolculuğunun, tahtın veliahtı hırçın bir prensken, tahta geçme hakkını kazanan bir süper kahramanın öyküsünü epik bir kurguyla anlatıyor... Öykünün odak noktasında, düşüncesiz tavırları yüzünden antik bir savaşı tekrar alevlendiren güçlü ve kibirli savaşçı Thor var. Dünya’ya sürgün edilen Thor, dünyada insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Ait olduğu dünyanın en tehlikeli kötü adamı, karanlık istila güçlerini Dünya’yı ele geçirmek için yollayınca kahramanımız Thor, gerçek kimliğini ortaya koymak için ne yapması gerektiğini öğrenecektir.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Thor
22:30 Yabancı Sinema Ölmek İçin Bir Gün
00:30 Yalan