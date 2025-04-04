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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 4 NİSAN 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam diziler yayınlanacak mı? Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam diziler yayınlanacak mı?

        TV yayın akışı 4 Nisan 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Bugün yayınlanacak yapımları izlemek isteyenler kanalların TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu hafta bayram haftası olması nedeniyle diziler tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar İstanbul, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Yalı Çapkını dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, diziler yayınlanacak mı? İşte 4 Nisan 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:54
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        1

        4 Nisan Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu hafta diziler tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Bu akşam yayınlanacak olan dizilerin akıbetini merak eden izleyiciler ise kanalların yayın akışı listelerini incelemeye başladı. Kanal kanal 4 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde. Peki, Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte, 4 Nisan 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Uzak Şehir

        02:45 Yargı

        04:45 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.50 Hayallerinin Peşinde

        06.40 Vuslat

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        15.10 Teşkilat

        17.40 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Bir Zamanlar İstanbul

        02.35 Seksenler

        03.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Siyah Kalp

        02:45 Deha

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Yalı Çapkını

        00:15 Kral Kaybederse

        02:30 Tarkan: Altın Madalyon

        04:30 Sefirin Kızı

        06:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Sustalı Ceylan

        22:30 Sustalı Ceylan

        01:30 Sustalı Ceylan

        04:30 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Hudutsuz Sevda

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 İllegal Hayatlar

        22.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        23.45 Orta Sayfa

        01.30 Şahane Hayatım

        04.00 Son Yaz

        06.00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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