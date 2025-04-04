4 Nisan Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu hafta diziler tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Bu akşam yayınlanacak olan dizilerin akıbetini merak eden izleyiciler ise kanalların yayın akışı listelerini incelemeye başladı. Kanal kanal 4 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde. Peki, Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte, 4 Nisan 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı…