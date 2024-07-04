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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 4 Temmuz 2024: Bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Temmuz 2024: Bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV'de 4 Temmuz Perşembe günü birbirinden farklı türde yapım ekrana gelecek. Aşk-ı Memnu, Dünya Güzellerim Tatilde, Yol Arkadaşım, Alan bu akşam ekrana gelecek. İşte 4 Temmuz bugün tv'de neler var sorusunun yanıtı ile tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:20
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        TV yayın akışı ile kanallarda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. İşte 4 Temmuz 2024 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler...

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        DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE

        Sevilen program ilk bölümü ile 4 Temmuz günü saat 20:00'de yayımlanacak. Program Show TV'de ekrana gelecek.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:30 Show Ana Haber

        20:00 Dünya Güzellerim Tatilde

        22:00 Dünya Güzellerim Tatilde

        00:30 Şabaniye (Yerli Sinema)

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        3

        YOL ARKADAŞIM

        Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Dolunay

        13:30 Yüksek Sosyete

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)

        22:30 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)

        00:45 İstanbullu Gelin

        4

        AŞK-I MEMNU

        Aşk-ı Memnu 4 Temmuz Perşembe saat 20:00 ve 21:45'te yayınlanacak. Aşkı Memnu genellikle her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Magazin D Yaz

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Aşk-ı Memnu

        21:45 Aşk-ı Memnu

        23:15 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)

        00:45 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)

        5

        ALAN

        Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Alan bu akşam 20.00’da yayınlanacak.

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Sen Anlat Karadeniz

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

        16:00 Kardeşlerim

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Alan

        00:20 Ateş Kuşları

        6

        SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE

        TürkülerE hayat verecek yeni sesler TRT 1 ekranlarında aranıyor. Sen Türkülerini Söyle bu akşam 20.00’da TRT1’de

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        09:20 Kasaba Doktoru

        12:30 Lingo Türkiye

        14:00 Seksenler

        15:10 Gönül Dağı

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Sen Türkülerini Söyle

        00:10 Hara (Yerli Sinema)

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