TV yayın akışı 4 Temmuz 2024: Bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
TV'de 4 Temmuz Perşembe günü birbirinden farklı türde yapım ekrana gelecek. Aşk-ı Memnu, Dünya Güzellerim Tatilde, Yol Arkadaşım, Alan bu akşam ekrana gelecek. İşte 4 Temmuz bugün tv'de neler var sorusunun yanıtı ile tv yayın akışı listesi
TV yayın akışı ile kanallarda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. İşte 4 Temmuz 2024 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler...
DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE
Sevilen program ilk bölümü ile 4 Temmuz günü saat 20:00'de yayımlanacak. Program Show TV'de ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Dünya Güzellerim Tatilde
22:00 Dünya Güzellerim Tatilde
00:30 Şabaniye (Yerli Sinema)
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YOL ARKADAŞIM
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
00:45 İstanbullu Gelin
AŞK-I MEMNU
Aşk-ı Memnu 4 Temmuz Perşembe saat 20:00 ve 21:45'te yayınlanacak. Aşkı Memnu genellikle her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
00:45 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
ALAN
Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Alan bu akşam 20.00’da yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Ateş Kuşları
SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE
TürkülerE hayat verecek yeni sesler TRT 1 ekranlarında aranıyor. Sen Türkülerini Söyle bu akşam 20.00’da TRT1’de
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:20 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Hara (Yerli Sinema)