        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 EKİM 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        7 Ekim Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 7 Ekim 2025 Salı günü için araştırılmaya başlandı. Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni diziler de birer birer izleyicilerle buluşturuluyor. Bu sebeple ''Bugün televizyonda hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam Show TV'de Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Ekim Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1 , Now TV yayın akışı...

        Giriş: 07.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:12
        1

        7 Ekim 2025 TV yayın akışı yayınlandı. Böylece bugün ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. Bugün Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse, NOW TV'de Kıskanmak dizileri yayınlanacak. TV8'de MasterChef Türkiye yarışması izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Ekim Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        23:15 Uzak Şehir

        02:00 Poyraz Karayel

        04:15 Baht Oyunu

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Veliaht

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 En Güzel Bölüm

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Çarpıntı

        02:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aynadaki Yabancı

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        00:20 Aynadaki Yabancı

        03:00 Kardeşlerim

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Gazze'yi Görüyorum

        02:40 Seksenler

        03:20 Gönül Dağı

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Ben Leman

        02:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        05:00 Şahane Hayatım

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
