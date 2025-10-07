7 Ekim Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
7 Ekim 2025 TV yayın akışı yayınlandı. Böylece bugün ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. Bugün Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse, NOW TV'de Kıskanmak dizileri yayınlanacak. TV8'de MasterChef Türkiye yarışması izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Ekim Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Baht Oyunu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 En Güzel Bölüm
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Çarpıntı
02:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:35 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Gazze'yi Görüyorum
02:40 Seksenler
03:20 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Ben Leman
02:15 Halef: Köklerin Çağrısı
05:00 Şahane Hayatım
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
