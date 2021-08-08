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TV Yayın akışı 8 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 8 Ağustos 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam İkimizin Sırrı ve Masterchef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 8 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 8 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;,

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Senede Bir Gün
16:30 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Çatışma
01:15 Robin Hood

ATV YAYIN AKIŞI

13:30 Kalp Yarası
16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:00 İkimizin Sırrı

FOX YAYIN AKIŞI

14:30 Yüz Numaralı Adam
16:30 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:15 Şef Akademi

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Chirstopher Robin
16:00 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Mandıra Filozofu
22:00 Baht Oyunu
01:30 Uzaylı İstilası

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Başlat 'Yabancı Sinema'
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
01:30 Aramızda Kalsın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:40 Seksenler
16:00 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3
00:35 Dünya Hali

TV 8 YAYIN AKIŞI

16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
18:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
00:15 Paylaş Benimle

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