Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;,
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Senede Bir Gün
16:30 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Çatışma
01:15 Robin Hood
ATV YAYIN AKIŞI
13:30 Kalp Yarası
16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:00 İkimizin Sırrı
FOX YAYIN AKIŞI
14:30 Yüz Numaralı Adam
16:30 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:15 Şef Akademi
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Chirstopher Robin
16:00 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Mandıra Filozofu
22:00 Baht Oyunu
01:30 Uzaylı İstilası
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Aramızda Kalsın
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Başlat 'Yabancı Sinema'
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
01:30 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:40 Seksenler
16:00 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3
00:35 Dünya Hali
TV 8 YAYIN AKIŞI
16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
18:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
00:15 Paylaş Benimle
YORUMLAR