Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Nisan Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Alev Alev 'Dizi'
00.15 Hayalet Dayı 'Türk Filmi'
02.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Ali Yeşilırmak ile Dostumun Dünyası
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Akrep 'Dizi'
00.15 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Soygun 'Yabancı Film'
04.30 Soygun 'Yabancı Film' (Tekrar)
06.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Akrep 'Dizi'
00.15 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Soygun 'Yabancı Film'
04.30 Soygun 'Yabancı Film' (Tekrar)
06.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi'
17.30 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Bir Zamanlar Kıbrıs 'Dizi'
02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
10:45 Survıvor Panorama
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler
23:15 Erzurumspor Gecesi
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