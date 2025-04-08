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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 8 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 8 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı program yayınlanacak. Show TV, Kanal D, TRT1, Now TV, Star TV yayın akışlarında yayınlanacak yapımlar duyuruldu. Bu akşam Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 7, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, Now TV'de Recep İvedik 7 izleyiciyle buluşacak. İşte, 8 Nisan 2025 Salı tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:18
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        1

        Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. 8 Nisan Salı günü Tv'de Kanal D'de Hızlı Ve Öfkeli 7, NOW TV'de Recep İvedik 7, TRT 1'De Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Bahar dizisi, Star TV'de Kral Kaybederse yeni bölüm yayınlanacak.

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Sahipsizler

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Sustalı Ceylan

        03:00 Kuruluş Osman

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:45 Vuslat

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Bir Zamanlar İstanbul

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

        22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

        01:30 Uzaylı Tehdidi

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        8 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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