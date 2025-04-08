Tv yayın akışı 8 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı program yayınlanacak. Show TV, Kanal D, TRT1, Now TV, Star TV yayın akışlarında yayınlanacak yapımlar duyuruldu. Bu akşam Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 7, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, Now TV'de Recep İvedik 7 izleyiciyle buluşacak. İşte, 8 Nisan 2025 Salı tv yayın akışı listesi
Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. 8 Nisan Salı günü Tv'de Kanal D'de Hızlı Ve Öfkeli 7, NOW TV'de Recep İvedik 7, TRT 1'De Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Bahar dizisi, Star TV'de Kral Kaybederse yeni bölüm yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Sustalı Ceylan
03:00 Kuruluş Osman
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:45 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Bir Zamanlar İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
22:45 Hızlı ve Öfkeli 7
01:30 Uzaylı Tehdidi