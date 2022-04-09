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TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen vatandaşlar tarafından 9 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başladı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 9 Nisan Cumartesi TV yayın akışında; Gönül Dağı, Kardeşlerim dizileri ve Survivor yarışması yer alıyor. İşte, 9 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

  • 01
    TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    Televizyon seyircileri 9 Nisan TV yayın akışında hangi dizi, film, programlar ve haber bültenlerinin olduğunu merak ediyor. 

    Dizi severler bu akşam televizyonda hangi yapımların olduğunu araştırıyor. 9 Nisan Cumartesi akşamı; Gönül Dağı, Kardeşlerim dizileri ve Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 9 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;
  • 02
    TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

    01:45 Baba

    04:15 Aşk Laftan Anlamaz

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    12:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    13:45 Yargı

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Gökdelen

    02:15 Çok Güzel Hareketler 2

    02:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    05:15 Müzik Arası
  • 04
    TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile

    08:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn

    10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    12:00 Bir Demet Tiyatro

    13:45 Çok Güzel Hareketler 2

    16:45 Pelin'in Mutfağı

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Kurye

    22:00 Kurye

    23:45 Arkadaşım Hoşgeldin

    02:00 Aramızda Kalsın

    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    05:10 Söz

    05:30 İki Aile
  • 05
    TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Kamera Arkası

    12:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    15:30 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:30 Mahkum

    23:30 Benim Kocam Yapmaz

    01:30 Son Yaz

    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    05:00 Şevkat Yerimdar

    06:00 Zümrüdüanka
  • 06
    TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuruluş Osman

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 Kardeşlerim

    16:00 Hakim

    19:00 atv Ana Haber

    19:20 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile İftar

    20:05 Kardeşlerim

    00:25 Hakim

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    05:25 Hz.Ömer
  • 07
    TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 Ev Sineması "Saruhan"

    08:35 Bir İyilik Hikayesi

    08:50 Kara Tahta

    11:50 Kasaba Doktoru

    14:55 Ramazan Günlüğü

    15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    17:00 TRT 1 Ana Haber

    17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Kara Tahta

    02:40 Ramazan Günlüğü

    03:10 Sahur Bereketi

    05:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
  • 08
    TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım

    08:30 Çook Yaşa

    09:45 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

    13:15 Survivor Panorama / Canlı

    15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

    04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    05:30 Oynat Bakalım

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