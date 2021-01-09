Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
23.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Bir Deli Rüzgar
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Babam Çok Değişti 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Derinlerdeki Dehşet 'Yabancı Film'
22.30 Derinlerdeki Dehşet 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.45 Örümcek İstilası 'Yabancı Film'
02.15 Babam Çok Değişti 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Müzik Arası
05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.50 İkiz Patiler 'Yabancı Film'
15.10 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
03.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Dizi (Tekrar)
16.00 Dizi (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Dizi (Tekrar)
03.35 Dizi (Tekrar)
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