Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: 27 Nisan Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        İçeriğindeki diziler, yarışma programları, gündüz kuşağı programları ve diğer yayınlarla dikkatleri çeken tv yayın akışında bugün nelerin yer aldığı, televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 27 Nisan Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte tv yayın akışı programı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tv yayın akışı belli oldu. Star TV, Kanal D, ATV, Show TV’nin bugünkü yayın akışında hangi dizi, program ve yarışmaların yer aldığı televizyonseverler tarafından araştırılıyor. İşte, 27 Nisan 2024 tv yayın akışı...

        2

        TV YAYIN AKIŞI 27 NİSAN 2024

        27 Nisan Akşam kuşağında Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT1’de Gönül Dağı, Star TV’de K-9 Yabancı Sinema) izleyicilerin karşısına çıkacak.

        ATV YAYIN AKIŞI

        15:20 Kuruluş Osman

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Aldatmak

        03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        05:40 Safir

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        16:00 Yerli Dizi

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Üç Kız Kardeş

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Müzik Arası

        05:15 Bodrum Masalı

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        12:15 Kamera Arkası

        12:45 Şahane Hayatım

        16:00 Gaddar

        19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Korkma Ben Yanındayım

        23:30 Kirli Sepeti

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        15:30 Yerli Dizi Tekrarı

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 K-9 Yabancı Sinema)

        22:15 K-9 (Yabancı Sinema)

        TV8 YAYIN AKIŞI

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 Cevap Ver Türkiye

        16:30 Çarkıfelek

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        02:30 Gazete Magazin

        05:00 Dizi

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        11:50 Kod Adı Kırlangıç

        13:10 Lingo Türkiye

        14:35 Kara Ağaç Destanı

        17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        13:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

        14:45 Bahar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Sandık Kokusu

        05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi