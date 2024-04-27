TV yayın akışı: 27 Nisan Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İçeriğindeki diziler, yarışma programları, gündüz kuşağı programları ve diğer yayınlarla dikkatleri çeken tv yayın akışında bugün nelerin yer aldığı, televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 27 Nisan Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte tv yayın akışı programı
Tv yayın akışı belli oldu. Star TV, Kanal D, ATV, Show TV’nin bugünkü yayın akışında hangi dizi, program ve yarışmaların yer aldığı televizyonseverler tarafından araştırılıyor. İşte, 27 Nisan 2024 tv yayın akışı...
TV YAYIN AKIŞI 27 NİSAN 2024
27 Nisan Akşam kuşağında Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT1’de Gönül Dağı, Star TV’de K-9 Yabancı Sinema) izleyicilerin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
15:20 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:40 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Müzik Arası
05:15 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
12:15 Kamera Arkası
12:45 Şahane Hayatım
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
23:30 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 K-9 Yabancı Sinema)
22:15 K-9 (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11:50 Kod Adı Kırlangıç
13:10 Lingo Türkiye
14:35 Kara Ağaç Destanı
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
14:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk