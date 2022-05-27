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TV yayın rehberi bugün televizyonda neler var? 27 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

27 Mayıs Cuma gününü evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugün yayın akışında reyting rekorları kıran diziler, ilgi çekici programlar, gişe rekortmeni filmler yer alıyor. İşte 25 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı...

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  • 01
    TV yayın rehberi bugün televizyonda ne var? 27 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

    Televizyon izleyicisi yayın akışını yakından takip ederken bugün yayınlanacak dizi, film ve programlarda belli oldu. Takip ettiği diziyi kaçırmak istemeyen dizi severler TV yayın rehberini araştırmaya başladı.  İşte 27 Mayıs Cuma günü TV yayın akışına göre bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...
  • 02
    TV yayın rehberi bugün televizyonda ne var? 27 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

    Show TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Aziz
  • 03
    TV yayın rehberi bugün televizyonda ne var? 27 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

    Kanal D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Arka Sokaklar
  • 04
    TV yayın rehberi bugün televizyonda ne var? 27 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

    Star TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Söz

    07:45 Ayşecik ile Ömercik

    09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18.30 Star Haber

    20:00 Kaderimin Oyunu
  • 05
    TV yayın rehberi bugün televizyonda ne var? 27 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt
  • 06
    TV yayın rehberi bugün televizyonda ne var? 27 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

    Fox TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:30 Orta Sayfa
  • 07
    TV yayın rehberi bugün televizyonda ne var? 27 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

    12:45 Türkiye'nin Mutfağı

    15:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    16:40 Seksenler (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
  • 08
    TV yayın rehberi bugün televizyonda ne var? 27 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07.15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panaroma

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

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