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        Haberler Bilgi Spor Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Twente - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

        Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Twente ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında Union Saint - Gilloise'i 2-1 ile geçen sarı-lacivertliler, ligde de Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek. Peki Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 08:52 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:17
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Twente’ye konuk oluyor. Temsilcimiz, Hollanda ekibiyle 5. resmi maçına çıkıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Jose Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe'de 5 isim kadroda yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek. Peki Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente – Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati.

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        TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor.

        Twente - Fenerbahçe maçı, 3 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak ve Twente Stadı’nda oynanacak.

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        TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Twente - Fenerbahçe maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

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        TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

        TWENTE: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Vlap, Regeer, Steijn, Lammers, Van Wolfswinkel, Van Bergen

        FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko (En-Nesyri)

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        FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.

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        5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.

        Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

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        FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.

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        FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

        3 Ekim | Twente-Fenerbahçe

        24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United

        7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe

        28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe

        11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao

        23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon

        30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe

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