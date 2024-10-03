Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Twente’ye konuk oluyor. Temsilcimiz, Hollanda ekibiyle 5. resmi maçına çıkıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Jose Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe'de 5 isim kadroda yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek. Peki Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente – Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati.