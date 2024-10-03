Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Twente ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında Union Saint - Gilloise'i 2-1 ile geçen sarı-lacivertliler, ligde de Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek. Peki Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri…
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Twente’ye konuk oluyor. Temsilcimiz, Hollanda ekibiyle 5. resmi maçına çıkıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Jose Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe'de 5 isim kadroda yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek. Peki Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente – Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Twente - Fenerbahçe maçı, 3 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak ve Twente Stadı’nda oynanacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Twente - Fenerbahçe maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER
TWENTE: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Vlap, Regeer, Steijn, Lammers, Van Wolfswinkel, Van Bergen
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko (En-Nesyri)
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.
5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR
Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.
Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
3 Ekim | Twente-Fenerbahçe
24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United
7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao
23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon
30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe