Twitter 21 Mart 2006 tarihinde atılan ilk tweet'le resmen kamuoyu önüne çıktı. İlk tweet daha sonra Twitter CEO'su olacak Jack Dorsey tarafından atıldı. Öte yandan Jack Dorsey tarafından atılan Twitter'ın ilk tweet'i bir Türk tarafından satın altınıd. Peki, Twitter'ın ilk tweet'i ne? İlk tweet'i satın alan Türk kim? İşte merak edilen soruların cevabı...

İLK TWEET NE?

21 Mart 2006 tarihinde daha sonra Twitter CEO'su olacak Jack Dorsey tarafından atılan tweet, tarihe Twittter'ın ilk tweet'i olacak geçti.

Atılan ilk tweet'te ise "just setting up my twttr" yani "Sadece Twitter'ımı kuruyorum" yazıyordu.

İLK TWEET BİR TÜRK'ÜN OLDU!

İlk tweet'le iligli yapılan açık artırma geçtiğimiz gün yani Twitter'ın 15. kuruluş yıldönümünde sona erdi. Açıklanan sonuçlara göre 2,9 milyon dolar teklif karşılığında NFT haline getirilen ve Jack Dorsey tarafından atılan tweet Sina Estavi'ye satıldı. Estavi yaptığı açıklamada Türk asıllı olduğunu söyledi. Yani Twitter'ın ilk tweet'i artık bir Türk'e ait olmuş oldu.