Emojiler ilk olarak 1990‘lı yıllarda Japonlar tarafından kullanılmaya başlandı. Akıllı telefonlara da dahil edildiğinde kullanıcılar duygularını; mesajlar yerine emojilerle anlatmaya başladı ve çok daha popüler hale geldi.

Emojiler, sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma uygulamalarında sıkça kullanılıyor. Açıklanan son bilgilere göre Twitter’da en çok kullanılan emoji el değiştirdi.

TWİTTER'DA EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ: AĞLAYAN YÜZ



Emojiler popüler hale geldiğinden beri, gözyaşlarıyla gülen emoji tüm platformlarda ve uygulamalarda büyük bir favoriydi. Emojipedia‘nın sunduğu aylık rapora göre artık ilk sırada ağlayan emoji yer alıyor.

Sonuç şok edici gözükse de; 2018 ile 2021 arasında atılan 1,68 milyar tweet’e göre hesaplanan grafiğe daha detaylı baktığımızda aslında ağlayan emojinin, uzun bir süredir kullanıldığı ancak; neredeyse 1 numarayı kaptırmayan gözyaşları içinde gülen emojiyi geçtiği ilk zaman dilimini gösteriyor. Toplanan veriler, yüksek sesle ağlayan emojinin; diğer emojilerden bu kadar büyük bir farkla en üst konuma ulaştığı anı bile gösteriyor.

En çok kullanılan emojinin değişmesinin başlıca sebepleri arasında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (coronavirus) neden olduğu sokağa çıkma yasaklarının olduğu düşünülüyor.