Tychy 71 - Nieciecza maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig maçında Tychy 71 ile Nieciecza, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 2 puanlı Tychy 71 15. sırada bulunuyor, Nieciecza 4 puana sahip ve 9. sırada. Tychy 71 son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Nieciecza son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 432. İddaa'da Tychy 71 kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Nieciecza kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tychy 71 son haftadaki Dolcan Zabki müsabasında 2-1 yenildi.

Nieciecza ise Zaglebie Lubin karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Tychy 71, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tychy 71, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Nieciecza, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nieciecza 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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