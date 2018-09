TYP ile 80 bin personel alımının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “100 Günlük İcraat Programı”nda ilan ettiği en önemli projelerden biri olarak çalışmaları yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı okul yaşamının huzuru, güvenliği ve sağlığı için ortak çalışma yürttü ve TYP ile 80 bin personel alımına karar verdi. İŞKUR üzerinden yapılacak TYP alımlarına dair ayrıntılar haberimizde.

TYP İLE PERSONEL ALINACAK KADROLAR

Üç bakanlık arasında imzalanacak "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" işbirliği protokolüyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR kanalıyla, okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak. Ayrıca, okullarımızda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20.000 ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP’den faydalanacak.

TYP’ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Program, eğitim öğretim yılı süresince de devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI

TYP ile okullarda göre alacak kişilerin başvurularında aşağıdaki koşuular önem arz ediyor.

Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR TYP İLANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Not: Linke girdikten sonra sol üst tarafta "ara" butonuna bastığınızda iş ilanları sayfanın alt kısmında açılmaktadır.

TYP NEDİR?

Türkiye’nin istihdam kurumu olan İŞKUR, işgücü piyasasına girmekte zorlanan vatandaşların toplum yararına bir iş yapmasını ya da bir hizmet gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu durumdaki vatandaşların çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanması ve geçici gelir desteği verip, işgücü piyasasına uyumunun kolaylaşmasi hedefleniyor.

