Tyumen - Luch Vladivostok maçı istatistikleri

Rusya FNL maçında Tyumen ile Luch Vladivostok, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Tyumen 9 puanla 16. sırada, Luch Vladivostok 9 puanla 14. sırada bulunuyor. Tyumen son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Luch Vladivostok, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Tyumen kazanır 1.70, berabere biter 3.00, Luch Vladivostok kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tyumen son haftadaki Luch Vladivostok müsabasında 4-2 yenildi.

Luch Vladivostok ise Tyumen maçında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tyumen, 8 gol attı ve 7 gol yedi.

Luch Vladivostok ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Luch Vladivostok, 0 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ