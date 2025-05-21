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        Haberler Spor Futbol U19 Elit A Ligi şampiyonu Trabzonspor! - Futbol Haberleri

        U19 Elit A Ligi şampiyonu Trabzonspor!

        TFF U19 Elit A Ligi'nde sezonun bitimine 3 hafta kala Trabzonspor U19 takımı şampiyon oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:04
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        U19'da şampiyon Trabzonspor!
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        U19 Elit A Ligi'nin 37. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor U19 Takımı 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Bordo-mavililer, son 5 yıl içinde 3. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

        Söz konusu şampiyonlukla birlikte Trabzonspor U19 Takımı, gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan Karadeniz ekibi, finalde Barcelona’ya kaybederek turnuvayı 2. tamamladı.

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