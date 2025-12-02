Üç aylar takvimi 2025-2026: Üç aylar başlangıç tarihi ne zaman, Recep, Şaban ve Ramazan Ayı hangi gün başlıyor?
Müslümanlar için manevi değer taşıyan Üç Ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar, İslam dünyasında rahmet ve bereketin arttığı, müminlerin ibadet ve duaya yöneldiği dönem olarak biliniyor. Peki Üç Aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 2025- 2026 Üç Aylar başlangıç tarihi
Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren Üç Aylar, İslam dünyası için rahmet ve bereketin temsili olarak büyük önem taşıyor. Müslümanların gündelik hayattan uzaklaşarak tövbeye yöneldiği bu kutsal aylarda Berat, Regaip ve Miraç Kandili idrak edilecek. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2025-2026 Üç Aylar takvimi
2025-2026 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre üç ayların ilki olan Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Ardından Şaban ayı 20 Ocak 2026’da, Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026’da idrak edilecek.
2025-2026 KANDİL TARİHLERİ
- Regaip Kandili 25 Aralık 2025,
- Miraç Kandili 15 Ocak 2026,
- Berat Kandili 2 Şubat 2026,
- Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 gecesi idrak edilecek.