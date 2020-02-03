Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihte? soruları İslam aleminde soruluyor. Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç aylar bağışlanmak isteyenler için ibadet aylarıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre üç ayların başlangıç tarihi ve tüm detaylar haberimizde.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2020 BAŞLAYACAK?

2020'de üç aylar 25 Şubat Salı günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 27 Şubat 2020 Perşembe günü gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 21 Mart Cumartesi günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 7 Nisan Salı günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı günüdür.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar, hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.

Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfireti bu gecelerde mü’minler üzerine yağmur gibi yağar.