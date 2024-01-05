Üç aylar ne zaman başlayacak 2024? Diyanet İşleri takvimi ile Receb, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi

Üç aylar ne zaman başlayacak 2024? Diyanet İşleri takvimi ile Receb, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi

Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan üç aylar için araştırmalar başladı. İslam alemi mübarek sayılan üç ayları dua ederek, kuran okuyarak ve namaz kılarak geçiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile 2024 yılında üç ayların ne zaman başlayacağı da belirlendi. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre;

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

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RECEP AYININ FAZİLETİ

“…Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (el-Bakara, 222)

Bizlere şu fânî ömrümüzde bir kez daha üç aylara erişebilmeyi nasîb eden sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun.

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu ifade buyurmuşlardır.

Peygamberler dışında her insan hata yapar, günah işler. Kişiye düşen görev, düştüğü yanlıştan yüz çevirerek Hakk’a ilticâ etmek ve pişmanlığını îtiraf ederek dil, kalp ve beden ile bu yanlışını temizlemeye çalışmaktır.