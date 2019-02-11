Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, güvercinleri çok seven ve okuldan kalan zamanlarını güvercinleriyle geçiren 13 yaşındaki Mustafa Karaduman'a babası yeni güvercinler aldı. Karaduman da güvercinleri uçması için dışarı çıkardı. Bu sırada ürken güvercinler güçlükle uçarak iki katlı bir evin çatısına kondu. Ancak çatı karlı olduğundan ve güvercinler tam olarak uçamadığından orada mahsur kaldı.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre üç gün boyunca Mustafa Karaduman ve ailesi çatıdan güvercinleri alamadı. En sonunda Mustafa Karaduman güvercinlerini kurtarması için itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, yangın merdiveniyle güvercinleri kurtardı.

"GELECEKLERİNDEN ÜMİDİM YOKTU"

Mustafa, güvercinlerin açlıktan ölme noktasına geldiğini belirterek, "Ben onları hava alsınlar diye dışarı çıkardım ancak onlar ürküp kaçarak çatıya kondular, bir daha da kar nedeniyle alamadık. İtfaiye ekiplerini aradım. Geleceklerinden de çok ümidim yoktu ama gelip güvercinlerimi kurtardılar. Şimdi çok mutluyum" dedi. Mustafa Karaduman, kardeşleriyle birlikte güvercinlerini sevdi.