Derya, Mustafa’yla ayrılıklarının arkasında Sevilay’ın olduğunu düşünerek yüzleşmek için soluğu onun kapısında alır. Ancak oğlunu kaybetmekten çok korkan Sevilay’ın gözünü ne kadar kararttığından haberi yoktur. Somer’in Nesrin’e olan öfkesi, Türkan’la da aralarının iyice açılmasına sebep olur. Fakat Türkan, artık Somer’i kaybetmek istemediğini kesin bir şekilde anlamıştır ve bu sefer de kendisi barışmak için elinden gelen çabayı gösterir. Somer ise annesinin yaşadıklarından sonra, Türkan’a karşı kapıları aralanması çok zor bir şekilde kapatır. Ancak Rüçhan’ın Türkan’a yapacağı sürpriz bir teklif, her şeyin gidişatını değiştirebilecek niteliktedir.