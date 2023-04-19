Derya ve Mustafa ise evlenmek için gizli ve hızlı adımlar atarken, Dönüş’ün de bu nedenle ailesine söylemek zorunda kalacağı yalanlar gitgide çoğalır. Somer ve Nesrin cephesindeki gerilim yükselmeye devam ederken, Türkan ikisinin arasında iyice sıkışıp kalır. Türkan, her ne kadar Somer’in gelişiyle aşkın rüzgarına kapılmış ve önceden yaşanan kötü anıları bir nebze de olsa unutmuş gibi görünse de Nezahat’in öğreneceği bir bilgi olayların seyrini değiştirecek ve Türkan’la Somer’in yaşadıkları peri masalının üzerine karanlık bulutlar çökecektir.